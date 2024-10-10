Dalış sırasında kaybolmuştu! 2 hafta sonra köpekbalığının midesinde bulundu

10 Ekim 2024 13:58 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 14:16

ABD'li 68 yaşındaki deneyimli dalgıç iki hafta önce Endonezya'da kaybolmuştu. Kadının cesedinin parçaları bir kaplan köpekbalığının midesinde bulundu.

ABD'li 68 yaşındaki deneyimli dalgıç Colleen Monfore, 26 Eylül'de 6 arkadaşı ve 1 tur rehberiyle birlikte Endonezya​'nın orta kesimindeki Alor Takımadaları'nda bulunan ve dalış noktalarıyla ünlü küçük bir ada olan Pulau Reong yakınlarında bir dalış gezisindeydi. Suya dalan kadın bir daha yüzeye çıkamadı.

Kurtarma ekipleri Güney Dakotalı deneyimli bir dalgıç olan 68 yaşındaki kadını 8 gün boyunca aradıktan sonra denizdeki tehlikeli koşullar ve cesedini bulma şansının gittikçe düşmesi nedeniyle arama çalışmalarına son verdi.

Aradan geçen iki hafta sonra, Asya'da bulunan Timor-Leste adlı ülkenin yakınlarındaki bir balıkçı, “bariz bir sıkıntı içinde” olduğu için bir köpekbalığını öldürdükten sonra, karnının içinde bir kadının kalıntılarının yanı sıra dalış kıyafeti ve mayosunu buldu.

Balıkçı yaptığı açıklamada, "Köpekbalığı yakalandı ama normal sağlık durumunda değildi. Plastik ya da balık ağı yuttuğunu düşündüm. Sorunu bulmak için kesip açtık ve içinde bir kadının kalıntıları vardı." ifadelerine yer verdi.

İlk raporlar deneyimli dalgıç Monfore'nin köpekbalığı tarafından saldırıya uğramış ve yenmiş olabileceğini öne sürüyordu, ancak arkadaşları o zamandan beri muhtemelen günler önce tıbbi bir sorundan öldüğünü söyledi.

"KANITLAR BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Arkadaşlarından Kim Sass Facebook'ta paylaştığı bir gönderide, "Korkunç bir iki hafta oldu. (Monfore'nin) cesedi birkaç gün önce bulundu ve medya bunun bir köpekbalığı saldırısı olduğunu söylüyor. Kanıtlar bunun yanlış olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hawaii Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na göre, bir köpekbalığının bir yemeği tamamen sindirmesi birkaç gün sürebilir. Bu süreçte mideleri "metali çözebilecek kadar güçlü bir asit üretir.

Kim Sass, "Colleen'in cesedi teşhis edilebilir durumdaydı. Parmak izleri (yine teşhis edilebilir) ABD elçiliğimiz ve yerel hükümet tarafından ölüm kanıtı olarak kullanılıyor. Köpekbalığı ona haftalar önce saldırmış olsaydı bu mümkün olmazdı. Colleen'in kocası, onun yüzünden bir köpekbalığının öldüğünü bilseydi çok üzüleceğini ve ölümünün köpekbalıklarının adını bir kez daha kötüye çıkardığını söyledi." ifadelerine yer verdi.

Araştırmacı ve Shark Guardian'ın kurucusu Brendon Sing ise, "Köpekbalıkları nadiren yetişkin bir insana saldırır ve onu öldürür. Özellikle kaplan köpekbalıkları genellikle leş yiyicidir ve zaten ölmüş, yaralanmış ya da bir şekilde zayıflamış hayvanları ya da türleri avlarlar." açıklamasında bulundu.