Dalış sırasında kaybolmuştu! Balıkçının yakaladığı köpek balığının içinden kayıp kadın çıktı

07 Ekim 2024 17:19 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:39

Endonezya'ya ait Pasifik Okyanusu'ndaki Pulau Reong adasındaki dalış felaketle sonuçlandı. 68 yaşındaki Colleen Monfore, 6 arkadaşıyla beraber dalış keyfi yaparken kayıplara karıştı, bir köpek balığının midesinde bulundu.

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Endonezya​'ya ait Pasifik Okyanusu'ndaki Pulau Reong adasında 6 arkadaşıyla beraber dalış yapan 68 yaşındaki Colleen Monfore korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Dalış esnasında kuvvetli bir akıntıya karşı gelemeyen yaşlı kadın, tekneye binmeyi başaramadı. Arkadaşları ve grubun rehberinin çabası da yeterli olmadı. Monfore, akıntıya kapılıp gitti.

BALIKÇININ YAKALADIĞI KÖPEK BALIĞININ MİDESİNDEN ÇIKTI

Colleen Monfore, 8 gün boyunca arama kurtarma ekipleri tarafından arandı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekibi de çalışmalarını sonlandırmak zorunda kaldı.

Doğu Timor'da bir balıkçı, bir köpek balığı yakaladığında ise korkunç olay gün yüzüne çıktı. Köpek balığını yakalayan balıkçı, ''Yakalandığında, plastik ya da balık ağı yuttuğunu düşündüm. Sorunu bulmak için kesip açtık ve içinden bir kadının kalıntıları çıktı" dedi.

YETKİLİLER KAYIP KİŞİ OLDUĞUNU DOĞRULADI

Alor Adaları Deniz Parkı Bölgesel Teknik Uygulama Birimi (UPTD) Başkanı Muhammad Saleh Goro, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Endonezya Büyükelçiliği ile koordinasyon sağladık ve elçilik, bu bilginin doğruluğunu teyit etti. Kadının cesedi Timor Leste'de bir köpekbalığının midesinde bulundu.''

Yetkililer ayrıca, köpekbalığının içinde bulunan insan kalıntılarının "dalış kıyafeti giydiğini" teyit ederek soruşturma sırasında daha fazla bilgi edinildikçe ayrıntıları paylaşacaklarını bildirdiler.