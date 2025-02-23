Damat düğüne gelemeyince yerine görümce geçti

Çin'in Chongqing bölgesinde kaydedilen bir düğün görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan gelin düğüne görümcesiyle geldi.

Çin'in Chongqing bölgesinde bir düğünden önce damat acilen askere çağrıldı. Damadın memleketinin geleneklerine göre bu tarz özel günlerin iptal etmesi uğursuzluk getirdiği için planlandığı şekilde düğüne başlandı.

Aktif görevde olan damadın yerine ise damadın 19 yaşındaki kız kardeşi takım elbise giyerek geline eşlik etti.

KIZ KARDEŞ TAKDİR TOPLADI

Davetliler, beklenmedik duruma rağmen damadın kız kardeşinin yaptığı bu harekete ve fedakarlığa hayranlıkla baktılar. Düğünün sosyal medyada gündem olması sonrası gelin, "Biraz üzgünüm ama onu anlıyorum ve destekliyorum" ifadelerine yer verdi.