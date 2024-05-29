Damat düğününde misafiri vurdu salonu polisler bastı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
29 May 2024 17:24 - Güncelleme : 29 May 2024 17:34
Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen olayda damat, düğün esnasında davetlilerden bir kişiyi silahla yaraladığı için gözaltına alındı.
ABD'de düğün günü, korku gününe dönüştü. Damat Corey Parker, düğüne gelen misafirlerden Jonathan Goff'u silahla vurup yaraladı. Goff'u vuran damat, savunmasında ise "Konuklarımızdan bir kadınla flört ediyordu, rahatsız oldum" dedi.
DÜĞÜN SALONUNDA GÖZALTINA ALINDI
Gelinle de kıskançlık nedeniyle tartıştığı belirtilen damat, düğün salonuna gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı. Elinden yaralanan Goff, hastaneye kaldırıldı.
Mahkemeye çıkarılan damat, 3 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılacak.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri