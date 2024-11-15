Damattan geline bir garip hediye! Yaklaşık 600 bin TL'yi ayaklarının altına serdi

15 Kasım 2024 15:31 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:52

Filipinler'de gerçekleştirilen bir düğünde damat, Filipin kültürünü yaşatırken gösterişli sunumuyla dikkati çekti. Gelinin önce ayaklarına serdiği uzun halı şeklindeki 1 milyon pesoluk (yaklaşık 17 bin dolar) banknotları ardından kolye gibi boynuna taktı.

Düğünde çıkan tartışma gündem oldu! Gelin ve damat herkesin önünde birbirlerine girdi

Düğünde çıkan tartışma gündem oldu! Gelin ve damat herkesin önünde birbirlerine girdi

Filipinler​'deki bir düğünde, damadın geline ilginç hediyesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, damadın bavuldan çıkardığı uzun halı şeklindeki banknotları önce gelinin ayaklarına serdiği ardından gelinin boynuna taktığı anlar yer alıyor.

1 milyon Filipin pesosu (yaklaşık 17 bin dolar) değerindeki banknot dizisi, düğünün en ilgi çekici anlarından biri oldu. Video, sosyal medyada on milyonlarca izlenme ve milyonlarca beğeni aldı.

Filipin kültüründe "para dansı" olarak bilinen bu gelenek, yeni evli çiftlerin düğün​ töreninde ilk dansları sırasında gerçekleştiriliyor. Gelenekte çiftler farklı yöntemler uygulayabiliyor. Bazı düğünlerde aile üyeleri dans eden çiftin üzerine para​ iliştirirken, bazılarında ise bu örnekte olduğu gibi daha gösterişli sunumlar tercih ediliyor.

ÇİFTLERE MADDİ DESTEK SAĞLAMANIN GELENEKSEL YOLU

Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan bu Filipin geleneği, evli çiftlere maddi destek sağlamanın geleneksel bir yolu olarak görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, özellikle para kolyesinin uzunluğu ve miktarı konusunda çok sayıda yorum yaptı.

Uzmanlar, bu tür geleneklerin her kültürde farklı şekillerde uygulanabildiğini, Filipinler'deki para dansının da yerel kültürün önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.