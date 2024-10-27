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Dana Tropik Fırtınası 4 kişiyi öldürdü! Ülkede 1 milyondan fazla kişi evinden oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:51

Dana Tropik Fırtınası Hindistan'ın doğusunu yerle bir etti. Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletini vuran fırtına nedeniyle taş üzerinde taş kalmadı. Felakette 4 kişi hayatını kaybetti. 

Hindistan​'ın doğusunda bulunan Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde perşembe gününden beri etkili olan Dana Tropik Fırtınası nedeniyle 4 kişi öldü. 

Dana Tropik Fırtınası 4 kişiyi öldürdü! Ülkede 1 milyondan fazla kişi evinden oldu - 1. Resim

Odisha’nın dağlık bölgelerinde etkili olan şiddetli yapışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi yükselirken, yaklaşık 20 köy sular altında kaldı.

Dana Tropik Fırtınası 4 kişiyi öldürdü! Ülkede 1 milyondan fazla kişi evinden oldu - 2. Resim

Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, Batı Bengal hükümeti 83 bin kişiyi barınaklara yerleştirdi.

Dana Tropik Fırtınası 4 kişiyi öldürdü! Ülkede 1 milyondan fazla kişi evinden oldu - 3. Resim
Hindistanlı yetkililer, Perşembe günü yaklaşan tropik fırtına öncesinde 1 milyon 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

Dana Tropik Fırtınası 4 kişiyi öldürdü! Ülkede 1 milyondan fazla kişi evinden oldu - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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