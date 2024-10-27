Dana Tropik Fırtınası 4 kişiyi öldürdü! Ülkede 1 milyondan fazla kişi evinden oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:51

Dana Tropik Fırtınası Hindistan'ın doğusunu yerle bir etti. Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletini vuran fırtına nedeniyle taş üzerinde taş kalmadı. Felakette 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan​'ın doğusunda bulunan Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde perşembe gününden beri etkili olan Dana Tropik Fırtınası nedeniyle 4 kişi öldü. Odisha’nın dağlık bölgelerinde etkili olan şiddetli yapışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi yükselirken, yaklaşık 20 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, Batı Bengal hükümeti 83 bin kişiyi barınaklara yerleştirdi.

Hindistanlı yetkililer, Perşembe günü yaklaşan tropik fırtına öncesinde 1 milyon 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu. İlgili Haberler İsrailli gazeteciden 'utanç verici' anlar: Lübnan köyünde bir binayı havaya uçurdu Ani patlamalarıyla bilinen Marapi Yanardağı uyandı! Yetkililerden peş peşe uyarılar