Danimarka Başbakanı'na dayak şoku! Sokak ortasında saldırdılar

08 Haziran 2024 12:01 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:14

Sevenlerini korkutmuştu! Ameliyat olan ünlü oyuncu Burcu Kara'dan haber var

Sevenlerini korkutmuştu! Ameliyat olan ünlü oyuncu Burcu Kara'dan haber var

Avrupa'da siyasi figürlere saldırılara bir yenisi eklendi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı. Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in bir adam tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

'BU OLAY HEPİMİZİ SARSTI'

Danimarka Çevre Bakanı Magnus Heunicke, X'te Frederiksen'ın saldırı karşısında şoke olduğunu ifade ederek "Bu olay hepimizi sarstı." diye yazdı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X paylaşımında Frederiksen'e yönelik saldırı karşısında öfkeli olduğunu ifade ederek, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." mesajını paylaştı.

'DEHŞET VERİCİ BİR OLAY'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise sosyal medya paylaşımında, saldırı karşısında "şok olduğunu" kaydederek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KINAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yapılan saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı: "Danimarka Başbakanı Sayın Mette Frederiksen’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor; Sayın Başbakan’a, Danimarka hükûmetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."