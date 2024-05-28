Danimarka’dan tepki çeken Filistin kararı: Yasa tasarısı reddedildi

28 May 2024 19:15 - Güncelleme : 28 May 2024 19:21

Danimarka parlamentosunda, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısı oylandı. Danimarka parlamentosunda, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısı 21’e karşı 83 oyla reddedildi.

21’E 83 RED OYU!

Tasarı, 21’e karşı 83 oyla reddedilirken, 2 milletvekili çekimser kaldı. Oylamaya, 73 milletvekili ise katılmadı. Oylamaya katılmayan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Bu kararı destekleyemeyiz ancak destekleyebileceğimiz bir günün gelmesini diliyoruz" dedi.

"GEREKLİ ÖN KOŞULLAR ŞİMDİLİK MEVCUT DEĞİL"

Rasmussen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Filistin'de bağımsız bir ülke için gerekli ön koşulların şimdilik mevcut olmadığını belirtmiş, Danimarka’nın Filistin’i tanımaya hazır olmadığını söylemişti. Rasmussen, "Devlet olabilmek için kontrol edilen bir bölgeye ve onu kontrol edebilecek bazı otoritelere sahip olması gerekmektedir" demişti.

3 ÜLKE BUGÜN TANIDI

Danimarka'nın Filistin'in tanınmasına yönelik yasa tasarısı ilk olarak şubat ayında parlamentodaki dört sol parti tarafından sunulmuş ancak yasa tasarısı yeterli oy almamıştı. Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya, bugün Filistin'i resmen tanıdı.