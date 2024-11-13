'Dans eden fare' lakaplı savaş gemisi 81 yıl sonra bulundu! Her iki ülke için de çok önemli bir buluntu

13 Kasım 2024 11:22 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 11:54

II. Dünya Savaşı'ndan kalma Amerikan gemisi, 81 yıl sonra bulundu. 200'den fazla Amerikalı askerin hayatını kaybettiği, 'Dans eden fare' lakaplı USS Edsall savaş gemisi, Hint Okyanusu'ndan çıktı.

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1 Mart 1942 yılında Pearl Harbor saldırısının ardından Japon kuvvetleri tarafından batırılan, 200'den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiği savaş gemisi USS Edsall 81 yıl sonra bulundu. Avustralya Kraliyet Donanması, gemiyi geçtiğimiz yıl Christmas Adası'nın yaklaşık 200 mil doğusunda, Cava Adası'nın güneyinde keşfetti. Fakat o dönem bu bilgi gizlendi.

SAVAŞ GEMİSİNİN LAKABI 'DANS EDEN FARE'

Gemi, vakti zamanında 26 uçak gemisi dalış bombardıman uçağının saldırısına uğramadan önce, Japon savaş gemileri ve kruvazörlerden atılan 1400 mermiden kaçmayı başardı. Hatta zorlu manevralar yapması ve sis perdeleri açması sayesinde bir Japon savaşçısının gemiye taktığı lakap 'Dans Eden Fare' idi.

ABD VE AVUSTRALYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kraliyet Avustralya Donanması Başkanı Koramiral Mark Hammond, USS Edsall savaş gemisinin hem ABD hem de Avustralya denizcilik tarihinde önemli bir yerde olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"USS Edsall, II. Dünya Savaşı sırasında, özellikle de erken Pasifik harekatında kahramanca hizmet etti. Kıyılarımızı koruyan Avustralyalı savaş gemileriyle birlikte görev yaptı ve Darwin açıklarında Japon denizaltısı I124'ün batırılmasında rol oynadı."

''BU BULUNTU BİZE FIRSAT VERİYOR''

Deniz Harekatları Şefi Lisa Franchetti yaptığı açıklamada, "Bu geminin enkazı, o sırada gemide bulunan 185 ABD Deniz Kuvvetleri personeli ve 31 ABD Hava Kuvvetleri pilotu için bir işaret görevi gören kutsal bir alandır. Bunların neredeyse tamamı, Edsall'ın savaşta aldığı hasar sonucu hayatını kaybetmişti. Bu buluntu, günümüz Denizcileri ve Donanma sivillerinin, onların cesaretinden ve fedakarlığından ilham almaları için bize fırsat veriyor." dedi.

Öte yandan New York Post'un haberine göre, Japon gemisinden ele geçirilen ve Edsall'ın ağır hasar aldığını gösteren ünlü fotoğraf, daha sonra Mihver Devletleri tarafından propaganda malzemesi olarak kullanıldı.