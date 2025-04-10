Davayı kazanmak için yapay zekaya başvurdu! Hakim yaptığını görünce çılgına döndü

ABD'nin New York kentindeki bir temyiz mahkemesi hakimi çileden çıktı. Kendisine gelen bir davada Jerome Dewald isimli adam, kendi oluşturduğu yapay zeka destekli bir avukat kullandı.

ABD'nin New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi Temyiz Dairesi Birinci Yargı Bölümü'ndeki bir duruşmada, mahkemeden önceden aldığı izinle kaydettiği bir video sunumu aracılığıyla kendi savunmasını yapmaya çalışan Jerome Dewald isimli yaşlı adam hakimi çıldırttı.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

Video başladığında ekranda gerçek bir kişi olmayan genç ve gülümseyen bir erkek belirdi. Yapay zeka ile oluşturulan bu sahte kişi, lüks bir sanal arka planda "Saygıdeğer mahkeme üyeleri" diyerek savunmaya başladı.

Yargıç Sallie Manzanet-Daniels videoyu hemen durdurarak, "Bu davanın avukatı bu kişi mi?" diye sordu. Dewald'ın "Onu ben oluşturdum, gerçek değil" cevabıyla mahkeme salonunda gerginliğe neden oldu.

DailyMail'in haberine göre, mahkeme, Dewald'ın yapay zeka yöntemini kullanmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Daha sonra yazılı bir özür mektubu yazan Dewald, mahkemeyi "yanlışlıkla yanılttığını" kabul etti ve "Niyetim asla aldatmak değildi, yalnızca daha etkili bir savunma sunmak istedim" ifadelerine yer verdi.