Davetsiz misafir dev piton yılanı: İzolasyonu deldi çatıdan sarkarak içeri girdi!

Avustralya Queensland'de eve giren dev davetsiz misafir hayrete düşürdü. Evde televizyon izlediği sırada çatıdan sessizce içeri süzülen bir yılanı fark eden ev sahibi neye uğradığını şaşırdı.

ÇATIDAN SAKİNCE AŞAĞI İNDİ

Yılan avcısı Summer Woolston'a haber veren ev sahibi, o anları kaçırmamak için bir yandan da kayda aldı. Soğukkanlılığını korumayı başaran ev sahibi, 3 metrelik piton yılanının çatıdan sarkarak sakince cam kenarına inişini kaydetti.

PİTON YAKALANIP SULAK YERE TAŞINDI

Avcı Summer, aslında yılanı 1 sene önce fark ettiklerini fakat bir türlü bulamayınca peşini bıraktıklarını, fakat yılanın evin çevresinde hatta belki çatıda saklandığını söyledi. Summer, "Ev sahibi tüm durum hakkında oldukça rahattı ve mesafeyi koruyup o harika videoyu çekmekten memnundu," dedi.

Piton, yılan avcısı tarafından evde çıkarıldı ve yakınlardaki sulak alanlara taşındı.

VİDEOYU MİLYONLAR İZLEDİ

Yahoo News'in haberine göre yılanın, evin izolasyonunu delip, çatıdan girdiği anlar ise sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, böyle bir durumun kendi başlarına geldiğinde bu kadar sakin kalamayacağını dile getirdi. Bir kişi, ''Kapıyı kilitleyip, bir daha asla eve giremeyebilirdim'' dedi.