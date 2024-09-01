Davetsiz misafir zorla girdiği evin tüm olanaklarını kullandı! Ev sahibine not bırakıp çıktı

01 Eylül 2024 17:15 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:30

ABD'de ilginç bir 'davetsiz misafir' olayı yaşandı. Washington'daki bir evin mutfak camını kırarak içeri giren bir kişi, evdeki tüm imkanları kullandı. Davetsiz misafir, öyle kibardı ki bir de not bıraktı. Ev sahibi, başına gelenleri bir şaka zannetti fakat not tüm gerçekliği ortaya serdi.

Eve giren davetsiz misafir, önce kendisine yemek hazırladı, bulaşıkları yıkadı. Ardından duş alıp, kıyafetlerini yıkadı ve kullandığı battaniyeyi katladı. Kim olduğu belirlenemeyen kişi, bir de ev sahibine not bıraktı.

''ÇOK AÇTIM, EVİNE ZORLA GİRDİM...''

Ev sahibi, KING 5'e yaptığı açıklamasında başına gelenleri ve davetsiz misafirin notunu şöyle anlattı:

"Cuma sabahı geldiğimde mutfak masamın üzerinde bir not olduğunu fark ettim. Şöyle yazıyordu: 'Çok açtım. Evinize zorla girdim. Lütfen beni affedin. Yemeğinizi yedim, kıyafetlerimi yıkadım ve duş aldım."

''Spagetti yapmış. Ama işin komik tarafı, bulaşıklarını da yıkamış. Yani sanırım kibar bir suçluydu, bilmiyorum... Ve kullandığı battaniyeleri katlamış.''

Hatta ev sahibine patlamış mısır makinesinin 'düzgün çalışmadığına' dair de bir not bırakan davetsiz misafir, evden ise hiçbir şey çalmadı.

POLİS DAVETSİZ MİSAFİRDEN İZ BULAMADI

Polis, cep telefonlarının çekmediği ve en yakın kamu güvenliği binasına 15 dakika uzaklıkta bulunan mahallede bir K9 araması yaptı ancak kimseyi bulamadı.