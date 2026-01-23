Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

“BİLİNÇ SANDIĞIMIZDAN ÇOK DAHA NADİR OLABİLİR”

Musk, söyleşi sırasında Larry Fink ile yaptığı sohbetin merkezine insanlığın evrendeki yerini koydu. BlackRock CEO’su Fink ile konuşan Musk, yaşamın ve bilincin evrende son derece nadir olabileceğini savundu.

“Belki de yalnızca Dünya’da varız” diyen Musk, bu ihtimalin insanlığa ağır bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Ona göre mesele basit: Eğer bilinç bu kadar kıymetliyse, onun sönmemesi için her şey yapılmalı.