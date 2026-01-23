Menü Kapat
TGRT Haber
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

Ocak 23, 2026 16:59
1
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Elon Musk, yapay zekânın 2026 sonuna kadar insan zekâsını aşacağını savundu. Robotlar ve uzay çalışmalarını ise insanlık için bir “medeniyet sigortası” olarak tanımladı.

2
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

Dünya Ekonomik Forumu kapsamında İsviçre’nin Davos kentinde ilk kez sahneye çıkan Elon Musk, yapay zekâ, robotik ve uzay projelerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Musk, bu alanları ticari kazançtan çok insanlığın geleceğini güvence altına alacak stratejik yatırımlar olarak gördüğünü söyledi.

3
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

Musk’a göre yapay zekâ, 2026’nın sonuna kadar bireysel insan zekâsını aşacak. Beş yıl içinde ise tüm insanlığın kolektif zekâ seviyesinin geride kalacağını öne sürdü. Bu iddia, salonda olduğu kadar küresel kamuoyunda da tartışma başlattı.

4
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

“BİLİNÇ SANDIĞIMIZDAN ÇOK DAHA NADİR OLABİLİR”

Musk, söyleşi sırasında Larry Fink ile yaptığı sohbetin merkezine insanlığın evrendeki yerini koydu. BlackRock CEO’su Fink ile konuşan Musk, yaşamın ve bilincin evrende son derece nadir olabileceğini savundu.

“Belki de yalnızca Dünya’da varız” diyen Musk, bu ihtimalin insanlığa ağır bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Ona göre mesele basit: Eğer bilinç bu kadar kıymetliyse, onun sönmemesi için her şey yapılmalı.

5
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

ROBOTLAR ÇOĞALACAK, BOLLUK MÜMKÜN OLACAK

Musk’ın en dikkat çekici iddialarından biri de robotlar üzerineydi. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ destekli milyarlarca robotun insan nüfusunu sayıca geçeceğini söyledi. Bu robotların, insan ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılayabilecek bir noktaya ulaşacağını savundu.

6
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

Bu tabloyu “sürdürülebilir bolluk” olarak tanımlayan Musk, küresel yoksulluğun ortadan kaldırılması ve herkes için yüksek yaşam standartlarının ancak bu yolla mümkün olabileceğini dile getirdi. Açıkçası, başka bir seçenek görmediğini de ekledi.

7
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

TESLA VE İNSANSI ROBOTLAR

Konuşmasında Tesla cephesine de değinen Musk, insansı robotların yıl sonuna kadar basit fabrika işlerinde kullanılabileceğini söyledi. Gelecek yılın sonuna doğru ise bu robotların perakende satışa sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

8
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

Ancak Musk, yapay zekânın hızla güçlenmesinin ciddi riskler barındırdığını da gizlemedi. Geliştirmenin son derece dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı. Aksi halde, James Cameron’ın Terminatör filmlerini andıran karanlık senaryoların gerçek olabileceği uyarısında bulundu.

9
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak

UZAY VE “MEDENİYET SİGORTASI”

Uzay vizyonuna gelince… Musk, SpaceX’in Mars hedefini bir kez daha “medeniyet sigortası” olarak tanımladı. Dünya’da yaşanabilecek büyük felaketlere karşı insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesi gerektiğini savundu.

