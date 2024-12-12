DEAŞ tiyatrosu yeniden perdede! PKK'dan sahte çatışmalar

12 Aralık 2024 08:42 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 09:15

Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonrası PKK/YPG köşeye sıkıştı. Arap aşiretleri de terör örgütüne karşı harekete geçti. Çareyi eski kozuna sarılmakta bulan PKK/YPG sahte çatışmalarla DEAŞ'la savaşıyormuş tiyatrosu sergiliyor.

Suriye’de Beşar Esad yönetimindeki Baas rejiminin devrilmesi, terör örgütü PKK/YPG'yi iyice köşeye sıkıştırdı. Tel Rifat, Münbiç, Deyrizor PKK/YPG’den kurtarılırken Fırat’ın batısında yer alan yerleşkelerden temizlenirken teröristler Et-Teym petrol tesisleri ve benzeri kuyuları da terk etti. Hal böyleyken ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) maskesiyle silahlandırdığı YPG/PYD içindeki on binlerce Arap kökenli aşiret mensubu, terörist örgütü terk etti. SDG içinde 35 bin terörist kalırken hâlen örgütte bulunan üst düzey bir isim PKK/YPG içindeki son durumu anlattı.

PKK İTİRAFÇISI BİR BİR ANLATTI

Türkiye gazetesine konuşan, PKK işgalindeki bir ilçenin askerî meclis başkanlığı dâhil yönetim kadrosunda yer alan örgüt mensubu, açıklanan militan rakamlarının yanıltıcı olduğunu söyledi. İsmini açıklamak istemeyen terörist, Esad’ın düşmesi PKK cephesinde paniğin başladğını belirterek, "Deyrizor, Tabka, Ayn El Arab (Kobani) ve Münbiç başta olmak üzere birçok cephede İran, Esad, PKK ve Rusya iş birliği hâlinde. Türkiye söz konusu olduğunda ittifaka ABD de bir biçimde dâhil oluyor. Esad, PKK’nın sigortasıydı. Operasyon odalarımız bile birdi. Çoğu zaman birlikte karar alır ve uygulardık. İran da fiilî durumun hep parçası oldu. ABD ile Kamışlı arasında doğrudan istihbarat akışı var" dedi.

İSRAİL'DEN MEDET UMUYORLAR

Tel Rifat, Menbiç ve Deyrizor’u kaybetmeleri sonrası terör örgütünde krizin derinleştiğini belirten terörist, "Tabka ve Rakka’da da Arap savaşçıların saf değiştirmesinden korkuyorlar. ABD’den daha çok İsrail’in kendileri için bir şeyler yapacağına inanıyorlar. Son dönem ABD’lilerle birlikte İsrail’den gelenleri de görüyoruz. PKK işgal hattında birkaç noktada varlar. 7 Ekim sonrası ilişkiler daha da yoğunlaştı.

DEAŞ İLE PKK BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

DEAŞ ile PKK arasında doğrundan bağlantı olduğunu belirten PKK'lı terörist, şunları söyledi: "DEAŞ’ın varlığı da PKK’nın varoluş sebebi. DEAŞ’tan birçok terörist, PKK’ya geçti. DEAŞ’ın kullandığı yöntemlerin çoğu artık PKK-PYD tarafından kullanılıyor. Esad’ın düşüşü 'Kürdistan' planını sarstı. Şu an DEAŞ’ın kalması için her yolu deniyorlar. Sahte çatışmalar üreterek ABD ve koalisyonun kalmasını sağlıyorlar. 2018 yılında DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’yi de İdlib’e PKK geçirdi. Geçen yıl İstanbul’da bomba patlatan kadının abisi kendi ellerinde rehindi. Örgütün istihbarat merkezi de El Omar ABD üssünde."