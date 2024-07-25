Dedesi direksiyon başında fenalaşınca 10 yaşındaki çocuk hayat kurtardı

25 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:13

ABD'nin Georgia eyaletinde 10 yaşındaki Drake Linn olağanüstü cesaretiyle adından söz ettirdi. Drake, dedesiyle beraber tamirhaneden aldıkları tekneyi kamyonetin arkasına bağladıktan sonra yola koyuldu. Şoför koltuğunda oturan dede Hugh Cox, bir iş arkadaşıyla telefonda konuşurken aniden konuşmayı bıraktı ve baygınlık geçirdi.

ŞEKER HASTASI DEDE KOMAYA GİRDİ

O anları ''Neler olduğunu bilmiyordum ve korkmuştum'' diyerek anlatan Drake'e telefon hattında kalan dedesinin arkadaşı, annesi araması konusunda talimat verdi. Drake'in annesi Jessica ise oğluna dedesinin kucağına atlayıp arabayı yolun kenarına sürmesini söyledi. Ardından ise telefon kesildi.

O anlar büyük bir korkuya kapıldığını, çocuğunun sesini son kez duyduğunu düşündüğünü söyleyen anne Jessica, Hugh Cox'un şeker hastası olduğunu, bu yüzden komaya girdiğini açıkladı.

OTOYOLDA ARACI KENARA ÇEKMEYİ BAŞARDI

10 yaşındaki Drake, WaPo'ya verdiği demeçte, "Eyaletlerarası yolun ortasındaydım ve nerede olduğumu bilmiyordum, bu yüzden nerede olduğumu öğrenene kadar yaklaşık bir mil sürdüm." diyerek o anları anlattı.

Tek düşüncesinin dedesini bir ambulansa bindirip hayatını kurtarmak olduğunu söyleyen Drake, aracın arkasında bağlı olan tekneye de zarar vermeden yavaşça kenara çekmeyi başardı ve acil servisi arayarak dedesi hakkında bilgi verdi. Görevliye dedesinin ölmesini istemediğini söyleyen Drake o anlarda çok korktuğunu ifade etti.

İlk müdahale ekipleri ve Linn olay yerine hızla ulaştı. Acil müdahale görevlileri ona bir serum bağladı ve yaklaşık 20 dakika sonra kendini daha iyi hissetmeye başladığını söyledi. Cox kısa sürede kızının yardımıyla evine dönebilecek kadar iyileşti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÖDÜL YAĞDI

Gordon County Şerif Ofisi'nden Şerif Mitch Ralston, "O küçük çocuğun yaptıkları gerçekten sıra dışıydı." dedi.

Drake, WaPo'ya göre 17 Temmuz'da şerif ofisi tarafından düzenlenen bir törenle onurlandırıldı. Kendisine bir Vatandaşlık Hizmet Ödülü, bir Atlanta Braves şapkası ve tişörtü ve bir Braves maçına dört bilet verildi.