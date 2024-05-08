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Dehşete düşüren olay: Canlı hayvanları işkenceyle öldürten şebeke yakayı ele verdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
08 May 2024 16:54 - Güncelleme : 08 May 2024 17:16
Dehşete düşüren olay: Canlı hayvanları işkenceyle öldürten şebeke yakayı ele verdi

İngiltere'deki dehşet gün yüzüne çıktı. Canlı hayvanları ateşe veren küresel maymun işkence ağının parçası olan bir kişi suçunu itiraf etti.

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Holly LeGresley, Endonezya'daki insanlara videoda yavru maymunları öldürmeleri için para ödeyen özel bir çevrimiçi gruba üye olduğunu itiraf etti. Holly, itirafında, "The Immolator" kullanıcı adıyla işkence gören hayvanların ağının fonlanmasına yardım ettiğini de dile getirdi.

Olayın detayları ise dehşete düşüren cinsten... Üyeler arasında yavru bir maymunu öldürmek için hangi işkence yönteminin uygulanması için de anket düzenlediği ortaya çıktı. 

Dehşete düşüren olay: Canlı hayvanları işkenceyle öldürten şebeke yakayı ele verdi - 1. Resim

Worcester Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Holly, suçunu kabul etti. 

''HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ VAKA''

Birleşik Krallık Ulusal Yaban Hayatı Suçları Birimi başkanı Kevin Lacks-Kelly, konuya ilişkin şunları söyledi:

"22 yıldır vahşi suçları araştırıyorum ve bunun şimdiye kadar araştırdığım veya denetlediğim en kötü vaka olduğunu söylemek beni rahatsız ediyor."

LeGresely'nin dehşet ve acı içindeki çaresiz yavru maymunları izlemekten zevk aldığını söylediği de ortaya çıktı. 

Dehşete düşüren olay: Canlı hayvanları işkenceyle öldürten şebeke yakayı ele verdi - 2. Resim

ENDONEZYA'DAKİ İŞKENCECİLER TUTUKLANDI

Maymun işkence ağı, eski bir motosiklet çetesi üyesi olan ve "Torture King" (işkence kralı) takma adıyla anılan ABD vatandaşı Mike Macartney tarafından yönetiliyordu. ABD'de hayvan istismarı suçlamalarını kabul eden Macartney de 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Çeteyle bağlantısı bulunan 20 kişi soruşturmaya alınırken, Endonezya polisi ayrıca iki işkence zanlısını tutukladığını açıkladı. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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