Dehşete düşüren olay! Uçağın kalkışı sırasında kapıyı açıp atladı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:05
Yeni Zelanda'nın Auckland Havalimanında, uçağın kalkışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atladı. Polisten kaçmak için gerçekleştirdiği düşünülen kişinin yaralı bir şekilde yakalandığı bildirildi.
Ülkede yayın yapan Stuff News'un haberine göre, polis yetkilileri, Auckland Havalimanında meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, bir yolcunun, uçağın kalkışı sırasında acil çıkış kapısını açarak atladığı ve yaralandığı belirtildi.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Söz konusu eylemi, polisten kaçmak için gerçekleştirdiği düşünülen 28 yaşındaki kişinin, polis tarafından yakalandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı