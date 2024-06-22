Demir Kubbeler saf dışı kalabilir! ABD, İsrail'e endişelerini aktardı

22 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:15

İsrail ve Hizbullah arasındaki artan gerilim bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı. ABD'li yetkililer, İsrail'in çok güvendiği hava savunma sistemi Demir Kubbelerin, Hizbullah saldırılarına dayanamayacağı yönündeki endişelerini Tel Aviv'e aktardı.

İsrail'i de sarsan endişeye dair ABD'li yetkililer, Hizbullah'ın geniş füze ve insansız hava aracı cephaneliğine karşı savunmasız olabileceği yönündeki düşüncelerini dile getirdiler.

DEMİR KUBBELERE GÜVEN SARSILDI

Olası saldırı ihtimaline karşılık İsrail, kaynaklarını Gazze'nin güneyinden İsrail'in kuzeyine kaydırmayı planlarken Demir Kubbelere olan güven bir hayli sarsıldı.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, "En azından bazı" Demir Kubbe sitemlerinin "bozulacağını değerlendiriyoruz" dedi. İsrailli bir yetkili ise Hizbullah'ın hassas güdümlü silahlar kullanarak geniş çaplı bir saldırı düzenlemesi durumunda Demir Kubbelerin savunmasının zor olabileceğini belirtti.

Hizbullah'ın Hamas'tan kat kat büyük ve yıkıcı füze ve insansız hava aracı cephaneliğine sahip olması nedeniyle olası savaş durumunda da sonucun yıkıcı olabileceğini söyledi.

DEMİR KUBBE, HİZBULLAH SALDIRISINDA ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan Hizbullah, geçtiğimiz ay, bir insansız hava aracıyla İsrail'in kuzeyindeki askeri üstte bulunan Demir Kubbe bataryasının hasar görmesini sağlamıştı. Bu durum inkar edilmemiş, İsrail basını da bunun sistemin başarılı bir şekilde vurulduğunun belgelenen ilk örneği olduğunu bildirmişti.

LÜBNAN'A 'OPERASYONEL' PLAN

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ortadoğu'ya yaptığı son ziyarette Arap mevkidaşına İsrail'in Lübnan'a saldırı düzenleme niyetinde olduğunu söyledi.

İsrail ordusu ise geçtiğimiz günlerde Lübnan'a yönelik operasyonel planın onaylandığını açıkladı.

İsrailli yetkililer ABD'ye, saldırıdaki ana hedeflerinden birinin Hizbullah'ı geri püskürtmek, İsrail ile Lübnan arasında bir tampon bölge oluşturmak ve kuzeydeki evlerinden ayrılmak zorunda kalan on binlerce İsrailliyi geri döndürmek olacağını söyledi.

HİZBULLAH LİDERİ: SAVAŞÇILARIN SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Kongre Araştırma Servisi'ne göre Hizbullah'ın kara gücü de Hamas'ın kara gücünden daha büyük ve tahmini 40 bin ila 50 bin savaşçıya sahip.

Hizbullah lideri Nasrallah çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hizbullah savaşçılarının sayısının aslında 100 bini "çok aştığını" öne sürdü.