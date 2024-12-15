Dendias'tan Ege'de gerilim tırmandırıcı sözler: 'Türkler gerçek bir tehdit'

15 Aralık 2024 07:12 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 07:17

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin savunmaya yaptığı yatırımın Yunanistan'a kıyasla 14 kat daha fazla olduğunu söyledi

Yunanistan​ Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias​, Türkiye​'nin savunma sanayisindeki gücünün Yunanistan'a kıyasla 14 kat daha büyük olduğunu belirtti. Bunun orantısız olduğunu belirterek, "Türkler, Yunanisten gerçek bir tehdit​" dedi. Yunanistan'da gündem silahlara harcanan para! Ülkedeki muhalif kanat, nükütemin yüksek savunma harcamalarına yönelik sert eleştirilerde bulunurken, bu eleştirilere cevap Ulusal Savunna Bakanı Nikos Dendias'tan geldi. Yunan bakan parlamentodaki bütçe taslağının onaylanması için yapılan tartışmalarda yapılan harcamaları Türkiye üzerinden savundu.

TÜRKİYE'DEN GELEN GERÇEK BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Harcamaları eleştirenlerin hangi kriterlere göre değerlendirme yaptıklarını açıklaması gerektiğini belirten Dendias, "Soruyorum size, ülke tehdit altında mı, evet mi, hayır mı? Ve ülkeye yönelik asıl tehdit nereden geliyor? Bir komşu ülkenin, yasal haklarımızı kullandığımız takdirde ülkemize karşı bir savaş nedeni ilan ettiğini kabul edebilir miyiz? Bu komşu ülkenin, yasa dışı Türk-Libya mutabakatını dayatabileceğini ve bunu zorla yapabileceğini kabul edebilir miyiz? Komşu ülkenin savunma harcamalarının miktarı nedir?" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 14 KATI DAHA FAZLA

Türkiye'nin savunmaya harcamadığıı betçenin 26,8 milyar euro olduğunu bunun da Yunanistan'ın harcadığının 14 katı olduğunu ifade eden Dendias sözlerini şöyle noktaladı: "Böyle bir savunma harcaması aşırı ve orantısız mı görünüyor? Yunanistan, Türkiye'den Gelen 'Gerçek Bir tehditle karşı karşıya.​"