Dendias'tan Türkiye'ye 'Ege'de füze' tehdidi! Adalar demir kubbe kuruyorlar

06 Aralık 2024 13:54 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:55

Yunanistan Savunma Bakanı, "Adalar güç birimlerine dönüştürülecek ve Ege'de rejimi devirmeye yönelik her türlü düşüncenin önüne geçilecek" diyerek hem Türkiye'ye hem de uluslararası hukuka bir kez daha meydan okudu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nicos Dendias bir kez daha Ege'de tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulundu. Başkent Atina'da Deniz Harp Okulu'nda açıklamalarda bulunan Dendias, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmak için Ege'de füze savunma duvarı inşa etme çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. İki ülke arasındaki uluslararası deniz anlaşmalarına aykırı olarak Ege'deki adaları güç birimlerine dönüştüreceklerini ifade eden Dendias, Ege'de rejimi devirmeye yönelik her türlü düşüncenin önüne geçeceklerini iddia etti.

DENİZ FİLOSUNA GÜDÜMLÜ FÜZE TAKVİYESİ

Öte yandan Skai'de yer alan habere göre aynı etkinlikte konuşan Koramiral Eleftherios Dimitrios Kataras, Yunan deniz filosunun güdümlü füze ve torpido potansiyelinin yenilenmesi, ülkenin programa katılımı Constellation Fırkateynleri'nin yanı sıra yüksek operasyonel değere sahip yenilikçi programların uygulanmasına çalıştıklarını söyledi.

YUNANLAR KENDİ DEMİR KUBBESİNİ İNŞA EDİYOR

Birkaç gün önce Yunan yetkililer, 2 milyar dolarlık uçaksavar sisteminin geliştirilmesi için İsrail'le görüşmelerde bulunmuştu. Savunma sistemi , İsrail'in Demir Kubbe'sini ve Gazze'de Hamas'la ve Lübnan'da Hizbullah'la yaşanan çatışmalar sırasında komşularının saldırıları sırasında ateşlenen kısa ve uzun menzilli füzeleri engelleyen diğer sistemleri taklit edecek.

ORTAKLARI İSRAİL

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Savunma Bakanı Nikos Dendias ile kapalı kapılar ardında yaptığı brifing sonrasında Reuters'e verdiği demeçte, "Plan, çok katmanlı bir uçaksavar ve dronesavar sistemi oluşturmaktır. İsrail ile görüşmelerde bulunuyoru"ifadelerini kullandı.