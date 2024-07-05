Deniz kana bulandı! Köpek balığı, kadının bacağının yarısını kopardı: İşte korkunç görüntüler

05 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:33

Umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! Göçmen teknesi alabora oldu: 100'e yakın ölü var

Umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! Göçmen teknesi alabora oldu: 100'e yakın ölü var

ABD'nin Texas eyaletinin Güney Padre bölgesinde bulunan bir plajda dehşet yaşandı. Denizde yüzen insanlar bir anda çığlık atmaya başladı. 4 kişiye saldıran köpek balığı bir kadını adeta parçaladı.

Çevredekiler kadını hemen kıyıya çekti. Yardım için gelenler kadının bacağını görünce şaşkına döndü.

Kadının bacağının bir bölümünün kopmuş olduğu görüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Olay yerine gelen sahil güvenlik birimleri, helikopter ve botlarla denizdeki vatandaşları tahliye ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve bölge hastanelere sevk edilen 46 yaşındaki bir kadının ve 21 yaşındaki bir erkek yaralının hayati risklerinin bulunmadığı öğrenildi.

SON OLAY 5 YIL ÖNCE

Texas Parklar ve Yaban Hayatı Dairesi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, 2’sİ ağır 4 kişinin saldırıya uğradığı doğrulanırken, köpek balığının sahil güvenlik ekipleri tarafından açık sulara kadar takip edildiği bildirildi.

Güney Padre Valisi Patrick McNulty ise, saldırının gerçekleştiği bölgede nadiren köpek balığı görüldüğünü ve son köpek balığı saldırısının 5 yıl önce gerçekleşmiş olduğunu ifade etti.