Deniz kaplumbağası yiyen onlarca kişi zehirlendi, hayatını kaybedenler de oldu

03 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:29

Deniz kaplumbağası eti yiyen 35 kişi Filipinler'de hastanelik oldu. Kusma, karın ağrısı, ishal gibi şikayetleri olan onlarca kişiden 3'ü yaşam mücadelesini kaybetti.

Filipinler​'de haşlanmış deniz kaplumbağası eti yiyen 38 kişi, Maguindanao del Norte eyaletinde zehirlendi. Kusma​, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvuran onlarca kişi tedavi altına alındı. Yetkililer, haşlanmış deniz kaplumbağası eti yiyen 3 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastaneye kaldırılan kişilerden 34'ünün taburcu edildiğini belirten yetkililer, deniz ürünlerinin iyice temizlenmeden yenmemesi çağrısında bulundu.

DENİZ KAPLUMBAĞASI AVI YASAK AMA...

Filipinler'de, deniz kaplumbağalarını avlamak ve tüketmek çevre koruma yasaları uyarınca yasak olsa da bazı topluluklar eti ve yumurtası nedeniyle avlamaya devam ediyor.

BU İLK DEĞİL!

Zanzibar takımadasındaki Pemba'da da geçtiğimiz mart ayında benzer bir olay yaşanmıştı. Kaplumbağa eti nedeniyle 8 çocuk, 1 yetişkin hayatını kaybetmişti, 78 kişi ise hastanelik olmuştu.

Yetkililer, deniz kaplumbağası tüketilmemesi çağrısında bulunmuşlardı.