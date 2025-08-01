Deniz suyu yükseldi, Vietnam kabusu yaşadı! Ölü ve kayıplar var

Asya ülkesi Vietnam’da dün etkili olan şiddetli yağışlar sonucu gece saatlerinde deniz sularının yükselmesiyle sel meydana geldi. Düşük rakımlı bölgelerdeki evler sular altında kalırken, eyaletin dağlık bölgelerinde çamur kaymaları yaşandı.

Vietnam devlet televizyonu, ülkenin kuzeyindeki Dien Bien eyaletinde meydana gelen afette en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini veya kaybolduğunu aktardı.

ÇOCUKLAR HALA ARANIYOR

Dien Bien Eyalet Halk Komitesi tarafından yapılan açıklamada da, bölgede ulaşım ve elektrik altyapısının sel nedeniyle zarar gördüğü, Hang Pu Xi köyünde meydana gelen toprak kaymasında ise 2 çocuğun kaybolduğu ve kurtarma ekiplerinin hala afetzede çocukları aradığı bildirildi.

Bölgedeki etkisini sürdüren şiddetli yağış, arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesini zorlaştırıyor.