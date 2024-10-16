Denizde geçen 67 güne kardeşi ve yeğeni dayanamadı, o sağ olarak böyle kurtarıldı

16 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:28

Rusya'da ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. 46 yaşındaki Sergi Pichugin, ağustos ayının başında 15 yaşındaki yeğeni ve kardeşiyle beraber denizde kayboldu. Pichugin, 67 gün sonra sağ olarak bulunurken yeğeni ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya​'da 9 Ağustos'ta Ohotsk Denizi'nde Sergei Pichugin, kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeniyle balık tutmak amacıyla açıldı fakat 3'ünden de 67 gün boyunca haber alınamadı. 67 günün ardından Pichugin, balıkçılar tarafından bulundu.

KARDEŞİ VE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine Kamçatka açıklarında bir teknenin görüldüğü ihbarının ardından harekete geçen ekipler 67 gün sonra Pichugin'i kurtardı. Denize açıldığı noktadan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan Pichugin sağ olarak kurtarılırken birlikte denize açıldığı kardeşi ve yeğeninin teknedeki cansız bedenine ulaşıldı.

KİLOSU SAYESİNDE HAYATTA KALDI

Pichugin kurtarma gemisi ile Magadan kenti limanına götürülürken daha sonra da hastaneye kaldırıldı. 46 yaşındaki Sergei Pichugin'in sağlık durumunun iyi olduğu, hem tıbbi hem psikolojik desteğe başlandığı açıklandı.

Rus sağlık yetkilileri, Pichugin'in kilosu sayesinde hayatta kalmış olabileceğini ifade ederken, denize açıldığında 100 kilo olan Pichugin'in ciddi derece zayıflamış olduğu aktarıldı. Ayrıca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.