Denizde neredeyse ikiye ayrılıyordu! Korkunç kaza

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Prosper şehrinde eski asker Brent Slough'nin az kalsın denizde geçirdiği kaza nedeniyle vücudu ikiye ayrılıyordu.
Eski bir ABD askeri olan Brent Slough, ailesiyle beraber çıktığı tatilde dehşeti yaşadı. Exuma kıyılarından yaklaşık 6 metre açıkta şnorkelli dalış yapan adama sürat teknesi çarptı. İki adamın kaptanlığını yaptığı sürat teknesi sularda hızla ilerlerken iki çocuk babası Slough'u az kalsın ortadan ikiye ayırıyordu. Teknenin pervanesi Slough'un tam kalçasının altına saplandı.
CBS Texas'a açıklamalarda bulunan Slough, ''Sol bacağım çalışmıyordu ve alt vücudumda bir sorun varmış gibi hissettim.'' dedi. Eski askerin eşi Whitney ise "Altı bacaklarından neredeyse tamamen ayrılmıştı" diyerek dehşeti anlattı.
Eski asker, yaralı bir şekilde suyun üzerine çıkmayı başardı ve kendisine çarpan teknenin olay yerinden hızla uzaklaştığını gördü. Slough'un yardımına büyük kızı koştu ve onu büyük bir simit kullanarak kıyıya çekti.
Hastaneye kaldırılan Slough'un hala hayati tehlikesi olduğu belirtildi.