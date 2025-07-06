Denizde neredeyse ikiye ayrılıyordu! Korkunç kaza

Eski bir ABD askeri olan Brent Slough, ailesiyle beraber çıktığı tatilde dehşeti yaşadı. Exuma kıyılarından yaklaşık 6 metre açıkta şnorkelli dalış yapan adama sürat teknesi çarptı. İki adamın kaptanlığını yaptığı sürat teknesi sularda hızla ilerlerken iki çocuk babası Slough'u az kalsın ortadan ikiye ayırıyordu. Teknenin pervanesi Slough'un tam kalçasının altına saplandı.

''ALTI BACAKLARINDAN NEREDEYSE AYRILMIŞTI''

CBS Texas'a açıklamalarda bulunan Slough, ''Sol bacağım çalışmıyordu ve alt vücudumda bir sorun varmış gibi hissettim.'' dedi. Eski askerin eşi Whitney ise "Altı bacaklarından neredeyse tamamen ayrılmıştı" diyerek dehşeti anlattı.

YARDIMINA KIZI KOŞTU

Eski asker, yaralı bir şekilde suyun üzerine çıkmayı başardı ve kendisine çarpan teknenin olay yerinden hızla uzaklaştığını gördü. Slough'un yardımına büyük kızı koştu ve onu büyük bir simit kullanarak kıyıya çekti.

Hastaneye kaldırılan Slough'un hala hayati tehlikesi olduğu belirtildi.