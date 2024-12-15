Denizde şiddetli fırtına faciayı da beraberinde getirdi: Bir petrol tankeri ikiye ayrıldı, diğeri sürüklendi

15 Aralık 2024 16:32 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 17:08

Rusya'ya ait Volgoneft 212 petrol tankeri, ortadan ikiye ayrıldı. Volgoneft-239 petrol tankeri ise sürüklendi. Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı’nda meydana gelen olayda 14 denizciden 1'i hayatını kaybetti.

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Rusya'nın güneyinde bulunan Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı’nda facia​ meydana geldi. Şiddetli fırtına​ 2 petrol tankerinden birini ortadan ikiye ayırdı, diğerini ise sürükledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerç Boğazı yakınlarında ikiye ayrılan Volgoneft 212 isimli petrol tankerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sürüklenen Volgoneft-239 petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

HELİKOPTERLER DENİZCİLER İÇİN HAVALANDI

Bakanlık, kaza bölgesine 2 adet Mİ-8 helikopterin yanı sıra kurtarma römorkörlerinin gönderildiğini bildirdi. St. Petersburg limanına kayıtlı Volgoneft 212 ve Volgoneft-239 petrol tankerlerinin Kırım’a 4 bin tonun üzerinde petrol taşıdığı ve fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle tamamlandığı aktarıldı. Bölgeye Kerç Boğazı’nın Rostov tarafından da ek kurtarma ekipleri gönderildi.

PETROL DENİZE SIZDI

Tankerlerin taşıdığı 4 bin tonun üzerindeki mazotun yaşanan kaza sonucu denize sızdığı öğrenildi. Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Ajansı (Rosprirodnadzor) Kırım Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Rosprirodnadzor uzmanları şu an sahada Deniz Kurtarma Birimleri ekipleriyle ortak çalışma sürdürüyor. Kaza sonrası petrol sızıntısına karşı gerekli önlemler alınıyor” denildi.