Denizin dibinde yağma! Hırsızlar dalgıç kıyafetleriyle tarihi eserleri çaldılar

26 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:55

Mısır'da ilginç bir yağma gerçekleştirildi. Denizin dibine dalgıç kıyafetleriyle dalan iki hırsız, antik Yunan ve Roma eserlerini çaldı.

Mısır'da denizin dibindeki tarihi eserler yağmalandı. Mısırlı yetkililer, aralarında sabıkalı kişilerinde bulunduğu bir grubun, Akdeniz kıyısındaki İskenderiye'ye çok da uzak olmayan Ebu Kir Körfezi'nin tabanını taradıklarını söyledi. İki hırsız, dalgıç kıyafetleriyle denizin dibine daldı ve antik Yunan ve Roma eserleri çalındı.

YÜZLERCE ESERİ DENİZİN DİBİNDEN ÇALDILAR

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre hırsızlar, 305 sikke, 53 heykel, 41 balta, 20 bronz parça, 14 bronz kupa, 12 mızrak ve 3 heykel başı olmak üzere toplam 448 eşyayı çaldı.

Yetkililer, hırsızların 2.500 ila 1.600 yıl öncesine ait Yunan ve Roma dönemlerine ait eşyaları kaçakçılık amacıyla satmayı planladıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Öte yandan yağmalanan eşyaların çoğu, yüzyıllardır deniz suyuna maruz kalmanın neden olduğu oksidasyon sonucu koyu turkuaz rengine bürünmüş.