Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
18 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:55

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Evlerin duvarlarını yıkan sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Depremde 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya​'nın Batı Java bölgesinde bulunan Bandung şehrinde 4,9 büyüklüğünde deprem​ yaşandı. Bölge sakinlerinde büyük bir paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık merkezleri, ibadethaneler, polis karakolları da dahil olmak üzere birçok ev ve kamu tesisinin duvarları yıkıldı ya da büyük hasar​ meydana geldi. 

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı - 1. Resim

DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, birçok evin tavanının çöktüğünü, yapısal olarak zarar aldığını fakat can kaybının bildirilmediğini söyledi. 

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı - 2. Resim

HEYELAN RİSKİ VAR

Heyelan riski nedeniyle hızlı tren seferlerinin iptal edildiği, incelemelerin en az 4 saat süreceği belirtildi. Yetkililer, heyelan konusunda uyarılarda bulundu. 

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı - 3. Resim

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı - 4. Resim

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı - 5. Resim

Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı - 6. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
endonezyadepremyaralanmahasar
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe18 Eylül 2024 15:53

Bu kadar küçük bir deprem bile insanları bu kadar korkutuyor ya Allah korusun daha büyük depremler yaşanır da ne olur Umarım herkes sağ olur

Sonraki Haber Yükleniyor...