Deprem duvarları, tavanları yıktı geçti: Heyelan riski var! Endonezya'da çok sayıda yaralı

18 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 15:55

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Evlerin duvarlarını yıkan sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Depremde 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Endonezya​'nın Batı Java bölgesinde bulunan Bandung şehrinde 4,9 büyüklüğünde deprem​ yaşandı. Bölge sakinlerinde büyük bir paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık merkezleri, ibadethaneler, polis karakolları da dahil olmak üzere birçok ev ve kamu tesisinin duvarları yıkıldı ya da büyük hasar​ meydana geldi.

DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMADI

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, birçok evin tavanının çöktüğünü, yapısal olarak zarar aldığını fakat can kaybının bildirilmediğini söyledi.

HEYELAN RİSKİ VAR

Heyelan riski nedeniyle hızlı tren seferlerinin iptal edildiği, incelemelerin en az 4 saat süreceği belirtildi. Yetkililer, heyelan konusunda uyarılarda bulundu.