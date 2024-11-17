Derinlikteki deprem tetikledi kıyamet günü balığı kıyıya vurdu! 3 metre boyunda kilolarca ağırlıkta

17 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 12:21

ABD'nin California eyaletinde bulunan Encinitas şehrinde 'kıyametin habercisi' olarak bilinen oldukça nadir görülen derin deniz balığı bulundu. San Diego'daki California Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde doktora öğrencisinin denk geldiği 3 metrelik kürek balığı herkesi şaşırttı.

San Diego'daki California Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde doktora öğrencisi ilginç bir balık keşfetti. Geçtiğimiz hafta Encinitas'taki bir plajda bulunan 3 metrelik kürek balığı görenleri şoke etti. Bu balık nadir görülen bir derin deniz balığı olması nedeniyle 'kıyamet günü balığı' olarak biliniyor.

''KIYAMET GÜNÜ BALIĞI'' OLARAK BİLİNİYOR

İlgi çekici kürek balığı, bu yıl California'da ikinci kez bulundu. En son ise 2011 yılında Japonya'nın Tohoku bölgesindeki Oshika Yarımadası'nın 72 km doğusunda, Pasifik Okyanusu'nda 9,1 büyüklüğünde gerçekleşen depremden aylar önce, Japonya sahillerinde görülmüştü. 1901 yılından bu yana ise California'da sadece 20 kez kıyıya vurdu.

Depremden sonra görülmesi nedeniyle afet habercisi olarak tanımlanan kürek balığı, 'kıyamet günü balığı' olarak biliniyor. Genellikle ışık almayan derin su bölgesi olan mezopelajik bölgede yaşıyorlar.

KÜREK BALIĞININ YAŞAM ÖYKÜSÜ AYDINLANABİLİR

Scripps Deniz Omurgalıları Koleksiyon Müdürü Ben Frable, ilginç kürek balığına dair şunları söyledi:

''Önceki kürek balığında olduğu gibi, bu örnek ve ondan alınan numuneler bize kürek balıklarının biyolojisi, anatomisi, genomiği ve yaşam öyküsü hakkında çok şey söyleyebilecek.''

DEPREM ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Ağustos ayında görülen kürek balığı ise yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda, 30 kilogramdan daha ağırdı. Bilim insanları, bu balıkların bu kadar nadir görülürken bir senede 2. kez denk gelmesinin sebebini araştırıyor. Genellikle yaralanma, hastalık ve yönelim bozukluğunun bir işareti olduğu düşünülüyor. Bilim insanları, deniz dibinde gerçekleşen sismik hareketlilik nedeniyle olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.