Dev anakonda adamı canlı canlı yutuyordu! Belgeselcinin dehşet anlarını arkadaşları kaydetti

30 May 2024 09:31 - Güncelleme : 30 May 2024 09:37

Dünyanın en zehirli yılanı rengi ve tüyleri ile dikkat çekiyor...

Dünyanın en zehirli yılanı rengi ve tüyleri ile dikkat çekiyor...

Discovery Channel'ın 'Eaten Alive' programıyla tanınan, çektiği belgesellerle adından söz ettirmeyi başaran Paul Rosolie, 2014 yılında kendisini dünyanın en büyük ve en ağır yılanına "akşam yemeği" olarak sunduğu cesur bir göreve girişti.

Yeşil bir anakondayı bulmak için haftalarca uğraş veren 38 yaşındaki Rosolie ve 10 kişilik ekibi, aradıkları 6 metrelik yılanı Peru Amazon ormanlarında buldular.

'YILAN GEÇİRMEZ' ELBİSE GİYDİ

Rosolie bu deneyde, yılan tarafından parçalanmamasını sağlamak üzere bir mühendis ekibi tarafından özel olarak üretilmiş karbon fiber bir giysi giyiyordu. Hayvanın iç organlarını tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmıştı ve sindirim sıvılarına da dayanacak kadar güçlüydü.

Kıyafet bir telsiz mikrofon ve dahili kameralarla donatılmıştı, böylece Rosolie ekibine anlık rapor verebilecekti. Ayrıca Rosolie'nin arkasında üç saatlik oksijen kaynağına bağlı, ezilmeye karşı dayanıklı bir hortuma bağlı bir yüz maskesi de vardı (her ihtimale karşı yılanın midesine girip boğulma tehlikesine karşı).

GÖSTERİYİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALDI

Paul Rosolie göğüs kafesinin büyük bir baskı altında olduğunu hissedince gösteriyi derhal durdurmak zorunda kaldılar. Rosolie, Today medya kuruluşuyla yaptığı bir söyleşide asıl amacının gözleri üzerine çekmek olduğunu açıkladı. "İnsanların dikkatini çekecek bir şey yapmak istediğimi düşündüm" dedi.

ŞEHİR YAŞANTISINDAN KAÇIYORMUŞ

Şehirde yaşamaktan mutlu olmadığı için yirmi yılı aşkın bir süre Amazon yağmur ormanlarında yerli kabilelerle çalıştığını belirten Rosolie, tek amacının "gezegendeki son gerçek vahşi yerleri korumak" olduğunu ifade etti. Yılın büyük bir bölümünü "açık havada uyuyarak" geçirdiğini ve Amazon yağmur ormanlarının daha derin bölgelerinde her tür hayvanla birlikte yaşadığını anlattı.

200 DİŞİ OLAN DEVASA BİR SÜRÜNGEN

Belgeselci, anakonda tarafından canlı canlı yutulmak üzere olduğu günü anlatırken, "Bir anakondayı yakaladığınızda kafasını sabitlemeniz gerekir, ben de kafasını sabitlemiştim ve bu şeyin kafası büyük, 200 dişi olan devasa bir sürüngen kafası" dedi.

Rosolie, "Önce bileklerinizi birbirine kilitliyorlar ve sonra bir sonraki bobin omzunuza geliyor. Neredeyse omuzlarıma değecekti. Göğüs kafesimin patlamasına ramak kalmıştı" ifadesini kullandı.