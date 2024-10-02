Dev canavara yem oluyordu! Kurtulma yöntemi herkesi şoke etti

02 Ekim 2024 09:33 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:03

Brezilya'nın Amazon bölgesinde serinlemek için suya giren bir adam, kendisini saran devasa anakonda yılanından kurtulmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

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Brezilya​'nın Amazon ormanlarında kayda geçen dehşet verici görüntülerde, ismi bilinmeyen adamın göğüs hizasına gelen bir derinliğe sahip suda dururken ölümden kıl payı kurtulmadan önce güçlü anakonda yılanıyla mücadele ettiği görülüyor.

Yılan​ tarafından alt edilmekten kurtulmak için çaresizce çabalayan adam​, dişlerini yılanın kafasına yakın bir yere batırıyor. Bu sırada, muhtemelen arkadaşı olan başka bir adam anakondanın kuyruğunu tutuyor.

Aynı anda üçüncü bir adam da su boasını ahşap teknelerinden kurtarmaya çalışıyor. Yaşanan dehşet verici sahnelerde, adamlardan biri yılanı boynundan tutarak tekneye çıkarıyor.

YARALANIP YARALANMADIĞI BİLİNMİYOR

Canavar sonunda pes edip kendini kurbanından kurtarana kadar yarım dakikadan fazla bir süre geçiyor. Adamın güçlü yılanla boğuştuktan sonra yaralanıp yaralanmadığı ise bilinmiyor.

Anakonda saldırıları nadirdir ancak sürüngenlerin tipik olarak yaşadığı Amazon ormanlarının nehir ve derelerinde meydana gelebilir. Su boası olarak da adlandırılan anakonda, dünyanın en büyük yılanlarından biridir.

Boyları 8 metrenin üzerine çıkabilir ve ağırlıkları 200 kilodan fazla olabilir ancak zehirli değildirler.