Dev inekten süt rekoru: Sadece 3 sağımda yüzlerce litre verdi

Brezilya'nın Delfim Moreira kasabasında yaşayan Brezilyalı Girolando ineği Eva Evros, bu Temmuz ayının başlarında gerçekleştirdiği üç siparişle 120.846 litre süt üretmeyi başardı. Sıra dışı inek, üç gün içinde toplam 343.563 litre süt üretti.

Kırdığı süt rekoru ise Delfim Moreira Belediye Tarım Sekreterliği tarafından resmi olarak kayıtlara geçirildi.

Daily Star'ın haberine göre, Eva'nın süt üretimi, sadece bir günde alınan 120.846 litre sütle zirveye ulaştı. Bu başarının ardından Eva, ülkenin en yüksek verimli süt ineği olarak tescillendi.

BÖLGE ÇİFTÇİLERİNE İLHAM KAYNAĞI OLDULAR

Rekor sahibi Eva, Agropecuária Campos Lima adlı çiftlikte yetiştiriliyor. Sahipleri, bu başarının yalnızca genetik değil, aynı zamanda hayvana sağlanan kaliteli yem ve özenli bakım sayesinde olduğunu söylüyor.

Çiftlik, hayvan refahı ve verimlilik konusunda bölge çiftçilerine ilham kaynağı haline geldi.