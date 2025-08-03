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 | Berkay Alptekin

Dev inekten süt rekoru: Sadece 3 sağımda yüzlerce litre verdi

Brezilya'nın Delfim Moreira kasabasındaki bir çiftlikte yaşayan Eva Evros adlı bir inek rekor kırdı. Girolando cinsi dev inek, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek süt üretimini gerçekleştirerek ulusal rekorun yeni sahibi oldu.

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Dev inekten süt rekoru: Sadece 3 sağımda yüzlerce litre verdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:08

'nın Delfim Moreira kasabasında yaşayan Brezilyalı Girolando ineği Eva Evros, bu Temmuz ayının başlarında gerçekleştirdiği üç siparişle 120.846 litre üretmeyi başardı. Sıra dışı , üç gün içinde toplam 343.563 litre süt üretti.

Kırdığı süt rekoru ise Delfim Moreira Belediye Tarım Sekreterliği tarafından resmi olarak kayıtlara geçirildi.

Daily Star'ın haberine göre, Eva'nın süt üretimi, sadece bir günde alınan 120.846 litre sütle zirveye ulaştı. Bu başarının ardından Eva, ülkenin en yüksek verimli süt ineği olarak tescillendi.

Dev inekten süt rekoru: Sadece 3 sağımda yüzlerce litre verdi

BÖLGE ÇİFTÇİLERİNE İLHAM KAYNAĞI OLDULAR

Rekor sahibi Eva, Agropecuária Campos Lima adlı çiftlikte yetiştiriliyor. Sahipleri, bu başarının yalnızca genetik değil, aynı zamanda hayvana sağlanan kaliteli yem ve özenli bakım sayesinde olduğunu söylüyor.

, hayvan refahı ve verimlilik konusunda bölge çiftçilerine ilham kaynağı haline geldi.

Dev inekten süt rekoru: Sadece 3 sağımda yüzlerce litre verdi

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#brezilya
#çiftlik
#süt
#inek
#Reçor
#Hayvan Refahı
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