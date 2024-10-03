Dev koyunları klonlayıp satan çiftçi yakayı ele verdi: Hapse atıldı

03 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:16

ABD'nin Montana eyaletinde türü tükenme tehlikesi altında olan devasa koyunları klonlayan çiftçi Arthur Schubarth yakayı ele verdi. Hayvanlardan genetik materyal alarak çiftliğinde yetiştiren Schubarth'a hapis cezası verildi.

ABD'nin Montana eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki Arthur Schubarth, Kırgızistan'dan, Marco Polo koyunu olarak bilinen yabani bir koyun türünün parçalarını yasadışı olarak ithal etti. Ardından da Amerikan yaban koyunlarının testisleriyle birleştirerek embriyo klonlamak için kullandı. Bu sayede "Montana Dağ Kralı" (Montana Mountain King -MMK) adını verdiği tek bir erkek elde etti ve klonlamayı sürdürdü.

DEVASA KOYUNLARI KLONLAYIP SATTI

Schubarth, hayvanları avcılık çiftliklerine sattı ve buralara para ödeyen avcılar tarafından bu hayvanlar vuruldu. MMK'dan klonlanan koyunların tanesinin yaklaşık 10 bin dolara satıldığı belirtildi.

Ağırlığı 135 kiloya, boynuz uzunluğuysa 1,5 metreye varabilen Marco Polo koyunlarıyla paraya para demeyen Schubarth yakayı ele verdi. Devasa koyunlar bir hayvanat bahçesine nakledildi.

''HİÇ PARASIZ KALMAMIŞTIK ŞİMDİ PARASISIZ''

Schubarth'a 20 bin dolar para cezasının yanı sıra Lacey Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildi. Schubarth, hakkındaki suçlamaları kabul etti ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Hevesine yenik düştüğünü söyleyen çiftçi, konuya dair şunları söyledi:

''Hevesime yenik düştüm, koyun endüstrisi için üretebileceğim en iyi koyunu geliştirebilmek için yasadaki gri alanları inceledim. Ailem hiç parasız kalmamıştı ama şimdi parasızız.''