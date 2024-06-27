Dev obruk, futbol sahasını yuttu! O anlar kameraya böyle yansıdı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
27 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:53
ABD'nin Illinois eyaletinde, bir obruk futbol sahasını resmen yuttu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin Illinois eyaletinde futbol sahasında açılan dev obruk hayrete düşürdü. Sahanın ortasında 30 metre genişliğinde, 9 metre derinliğinde bir çukur açıldı. Obruk, o anlarda elektrik direğini de yuttu.
OLAYDA KİMSE YARALANMADI
Raporlar, olayın New Frontier Materials'a ait bir yer altı madeninden kaynaklandığını ortaya çıkardı.
Maden temsilcisi, konuya ilişkin açıklamasında kimsenin yaralanmadığını belirtti:
''Geçerli düzenlemelere uygun olarak Maden Güvenliği Sağlık İdaresi yetkililerine bildirilen olayda kimse yaralanmadı. Güvenlik bizim önceliğimizdir. Toplum üzerinde minimum etkiyi sağlamak için bu sorunu olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde çözmek için şehirle birlikte çalışacağız.''
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri