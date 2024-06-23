Dev orman yangınına Kazak turistler sebep olmuş! Havai fişek atmışlar
Yunanistan'ın Bisti şehri sınırlarında 22 Haziran'da çıkan orman yangınına kiraladıkları yattan havai fişek atan Kazak turistlerin yol açtığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin 13 kişi tutuklandı.
Yunanistan'ın Bisti şehri sınırları içinde yer alan ormanlık alanda 22 Haziran'da çıkan ve büyük tahribata yol açan yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. Yangına tatil için ülkeye gelen ve yat kiralayan Kazakistanlı turistlerin attıkları havai fişeklerin yol açtığı belirlendi.
KUNDAKÇILIK BİRİMİ TUTUKLADI
Skai'de yer alan habere göre yatta bulunan ve vuma gecesi Hydra'nın çam ormanına havai fişek atan ve yangına neden olan kişiler olduğu belirtilen 13 tutuklanan kişi, Pire Ceza Savcılığı'na sevk edildi. 13 kişi, olayla ilgili soruşturmayı devralan Yunanistan Emniyet Müdürlüğü İtfaiye ve Kundakçılık Timi tarafından tutuklandı.
İtfaiyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 22 Haziran 2024 tarihinde Bisti ilçesinde ormanlık alanda yangına sebebiyet vermekten sorumlu olan İtfaiye Kundakçılık Suçları Şube Müdürlüğü (D.A.E.E.) ekipleri tarafından bugün 13 kişi tutuklanmıştır."