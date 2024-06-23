Dev orman yangınına Kazak turistler sebep olmuş! Havai fişek atmışlar

23 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 09:48

Yunanistan'da da yangın felaketi! 45 ayrı nokta yanıyor: Can kaybı var

Yunanistan'da da yangın felaketi! 45 ayrı nokta yanıyor: Can kaybı var

Yunanistan'ın Bisti şehri sınırları içinde yer alan ormanlık alanda 22 Haziran'da çıkan ve büyük tahribata yol açan yangına ilişkin soruşturma tamamlandı. Yangına tatil için ülkeye gelen ve yat kiralayan Kazakistanlı turistlerin attıkları havai fişeklerin yol açtığı belirlendi.

KUNDAKÇILIK BİRİMİ TUTUKLADI

Skai'de yer alan habere göre yatta bulunan ve vuma gecesi Hydra'nın çam ormanına havai fişek atan ve yangına neden olan kişiler olduğu belirtilen 13 tutuklanan kişi, Pire Ceza Savcılığı'na sevk edildi. 13 kişi, olayla ilgili soruşturmayı devralan Yunanistan Emniyet Müdürlüğü İtfaiye ve Kundakçılık Timi tarafından tutuklandı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 22 Haziran 2024 tarihinde Bisti ilçesinde ormanlık alanda yangına sebebiyet vermekten sorumlu olan İtfaiye Kundakçılık Suçları Şube Müdürlüğü (D.A.E.E.) ekipleri tarafından bugün 13 kişi tutuklanmıştır."