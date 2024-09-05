Dev piton kadını önce boğdu ardından yuttu! Eşi dehşet verici manzaranın tanığı oldu

05 Eylül 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:21

Endonezya'da 57 yaşındaki Hapsah isimli bir kadını, 5 metrelik piton önce boğdu ardından ise yuttu. Eşi eve dönmeyince aramaya çıkan M. Safri, dehşet verici manzarayla karşı karşıya kaldı.

On yaşındaki çocuk eski belediye başkanını ve kızını öldürdü! Olayın detayları kan dondurdu

On yaşındaki çocuk eski belediye başkanını ve kızını öldürdü! Olayın detayları kan dondurdu

Endonezya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Hapsah isimli bir kadın, kauçuk ağaçlarından özsuyu toplarken 5 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. Dev piton, kadının vücudunu sararak nefesini kesti ve boğdu. Ardından da kadını başından başlayarak yutmaya başladı.

66 yaşındaki eşi M. Safri, eşi Hapsah eve dönmeyince merak etti ve aramaya çıktı. Çalılıklardan gelen ses üzerine yaklaşan Safri, korkunç manzarayı gördü. Piton eşine dolanmış bir halde yutmaya çalışıyordu.

EŞİNİ PİTONUN AĞZINDAN ALMAYA ÇALIŞTI

Polis Şefi Iptu Usaha Sitepu, konuya ilişkin açıklamasında yaşananları şöyle anlattı:

"Kadın boğularak ölmüştü ve yılan onu başından yutmaya başlamıştı. Kocası yılanın kuyruğunu çekip vurarak eşini kurtarmaya çalıştı.''

ÖFKELİ KÖYLÜLER DEV PİTONU ÖLDÜRDÜ

Hapsah'ın başına gelenlerin ardından öfkelenen köylüler, yılanı bulup öldürdü.

Köy muhtarı Amdi, "Yılan Hapsah'ı neredeyse tamamen yutmuştu, kocası onu kurtardığında vücudunun sadece yarısı dışarıdaydı" diye açıkladı.

Eşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Safri, "Keşke eşimi korumak için orada kalsaydım" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.