Devlet kurumundan gelen mektupla 'ölü' olduklarını öğrendiler! En az 6 bin kişi neye uğradığını şaşırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi 6 binden fazla göçmeni hatalı bir şekilde ölü olarak kayda geçti. Bir anda dünyadan silinen göçmenler birçok zorlukla karşı karşıya kaldı.

Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden beri sert göçmen politikası izleyen Donad Trump'ın yönetimindeki Sosyal Güvenlik İdaresi akılalmaz bir hataya imza attı. Artık 6 binden fazla göçmen resmi kayıtlarda yer almıyor, adeta ölü gibiler...

ÖLÜ SAYILDIKLARINI MEKTUPLA ÖĞRENDİLER

Washington Post'un haberine göre, özellikle Latin kökenli göçmenler hedef alındı. Binlerce kişinin hakları bir anda yok oldu. Kimlik kartından sürücü belgesine, çalışma iznine kadar imha olan kayıtlar nedeniyle göçmenler büyük sıkıntılar yaşamaya başladılar. Sadece bir haftada 30 kişinin hatalı olarak kayıtlardan çıkarıldığı belirtildi.

Bazı göçmenler, ölü sayıldıklarını devlet kurumlarından gelen mektupla öğrendiler. Belgeler, sığınmacıların hatalı bir şekilde resmi kayıtlardan çıkarıldığını ortaya koydu.



İddialara göre bu hatanın başını İç Güvenlik Bakanlığı çekti. Trump'ın sert göçmen politikasının bu hatada payı olduğu, binlerce kişinin resmi kayıtlarda yer almadığı öne sürülüyor. Uzmanlar ise bu tür bir işlemin yasa dışı olduğunu söylüyorlar.

BEYAZ SARAY HATAYI YALANLIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Liz Huston ise yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek, "Hiçbir göçmen hatalı şekilde kayıtlardan çıkarılmadı" dedi. Ancak Washington Post'un ulaştığı farklı hükümet yetkilileri, göçmenlerin ülkeden ayrılmalarını teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulamaya başvurulduğunu doğruladı.