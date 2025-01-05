Devrik lider Beşar Esad'ın Türkiye pişmanlığı! Acısını suçlamalarla çıkaracaktı

05 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 13:00

Devrik lider Beşar Esad'ın, Türkiye pişmanlığı gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en başında uzattığı eli tutmayan Esad'ın bin pişman olduğu, acısını ise Türkiye'yi suçlayarak çıkarmaya çalıştığı anlaşıldı. Esad'ın Suriye'de devrilmeden önce Medya Ofisinde yöneticilik yapan Kamel Saqr'dan dikkat çeken sözler...

Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

Donald Trump'ın göreve başladığı gün ABD bayrakları yarıya kadar inik olacak! Yeni başkan bu karara adeta ateş püskürdü

Suriye​'de devrilen yönetimin başındaki Beşar Esad​'ın son günlerini, Suriye Devlet Başkanlığı Medya Ofisi'nin eski direktörü Kamel Saqr anlattı. Saqr, Esad'ın devrilmeden önceki günlerde yoğun siyasi temaslarda bulunduğunu, Irak da dahil olmak üzere farklı hükümetlerin yetkilileriyle görüştüğünü ifade etti. Esad'ın öncelikli hedefinin siyasi bir 'geçiş formülüne' varmak olduğunu iddia eden Saqr, sahadaki gelişmelerin bunu engellediğini söyledi.

PUTİN, ESAD'I 2 GÜN BEKLETTİ, GÖRÜŞMEDİ

Muhaliflerin ordu kontrolündeki bölgelere saldırı düzenlemesiyle beraber Esad'ın Moskova'ya gittiğini anlatan Saqr, Rus lider Vladimir Putin​'den yardım istediğini fakat toplantılarının 2 gün gecikmeli gerçekleştiğini, bu sırada ise Halep'in düştüğünü dile getirdi.

Syria TV'nin haberine göre Esad, Putin'den İran​'dan gelen yardımın Suriye hava sahasına ulaşmasını kolaylaştırmasını ve orduyu sağlamlaştırmasını istedi. Rus lider ise gerekli adımları atacağını söylemesine rağmen bunu hiçbir zaman gerçekleştirmedi.

Esad'ın Putin tarafından 2 gün boyunca bekletilmesinin ve isteklerinin sonuca bağlanmamasının 'tesadüf' olmadığını öne süren Saqr, ''Toplantılar sırasında Esad'ın yanında yalnızca danışmanı Mansur Azzam ve koruma birimi lideri Tuğgeneral Muhsin Muhammed vardı.'' dedi.

Putin'in, Esad ile görüşmesinin kamuoyuna yansımaması için talimat verdiği de belirtildi.

Saqr, 6 Aralık günü İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani ile Şam'da görüşen Esad'ın bu toplantıdan da hayal kırıklığı yaşayarak ayrıldığını ifade etti.

BEŞAR ESAD'IN TÜRKİYE PİŞMANLIĞI

Haberde, "Esad, askeri operasyonları bir dereceye kadar durdurmak için İran veya Rusya'nın müdahalesi ihtimaline güveniyordu ancak bu hedefe ulaşmak için çaba gösterme konusunda her iki tarafın da açık reddiyle karşılaştı" ifadeleri yer alırken Ankara ile de iletişime geçildiği belirtildi ve şu sözler yazıldı:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad ile arabuluculuk yapma niyetinde olmadığını doğruladı, bu da muhalefetin Şam'a ulaşmasının önünü açtı. Saqr, Esad'ın Erdoğan'la görüşmeyi reddetme konusundaki tutumunun gerçeklikten uzaklaşma ve toplantının sonuçlarından duyulan korkunun birleşimine dayandığına dikkat çekti."

ACISINI SUÇLAMALARLA ÇIKARACAKTI!

Saqr'ın aktardığına göre Esad, Halep ve Humus'un ele geçirilmesinin ardından bir ulusa sesleniş konuşması yapmak istedi. 400 kelimelik konuşma için tüm hazırlıklar yapıldı ancak bu konuşma hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Saqr'a göre konuşmanın ikinci paragrafı Türkiye'ye yönelik eleştiriler içeriyordu. Esad'ın bizzat kaleme aldığı bu kısımda Türkiye, 'Halep'i işgal etmeye çalışmakla ve Suriye'ye yönelik tutumunda dürüst olmamakla' suçlanıyordu.