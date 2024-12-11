Deyrizor terörden arındı! Suriye'de muhalifler şehrin merkezini tamamen aldı

11 Aralık 2024 02:31 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 02:36

Suriye'de muhaliflerin ele geçirdiği kentlere bir yenisi daha eklendi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin de aralarında olduğu muhalifler, Deyrizor'un merkezini YPG güçlerinden aldı.

Suriye​'de 61 yıldır süren Baas rejimi ve Esad​ ailesi iktidarı çöktü. Suriye'deki muhalif grupların ilerleyişi ise sürüyor. Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ve Menbiç'in ardından PKK/YPG​ zulmüne karşı ilerleyişinin son halkası, ülkenin doğusundaki Irak sınırında yer alan Deyrizor oldu.

Çöken Esad rejimine ait askerler Deyrizor'da konuşlu kuvvetlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Kent, PKK/YPG'nin kontrolüne bırakılmıştı. Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu'nun da aralarında olduğu muhalif gruplar, Deyrizor’un merkezini tamamen aldı.

SMO, Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.