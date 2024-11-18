'Dijital tutuklama' dolandırıcılığı! 1 hafta boyunca görüntülü bağlantı kurdular: Milyonlarca lira toz oldu

18 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:12

Hindistan'da yaşayan 44 yaşındaki Ruchika Tandon, 1 hafta boyunca 'Biri Bizi Gözetliyor' programı gibi dolandırıcıların gözetimi altında kaldı. Nörolog olan Tandon, aralıksız Skype üzerinden bağlantı kurduğu dolandırıcılara 300 bin dolar yani yaklaşık 11 milyon TL'yi kaptırdı.

Hindistan​'da nörolog Ruchika Tandon, kendini polis ve hakim olarak tanıtan kişilerin tuzağına düştü. Dolandırıcılar, bir hafta boyunca Tandon'u görüntülü gözetim altında tuttu. Skype üzerinden bağlantı kuran dolandırıcılar, 'dijital tutuklama' gerekçesini öne sürerek kesintisiz gözlem sağladı. Bir hafta boyunca süren bu gözlem süresince ise Tandon verilen emirlere uydu.

DOLANDIRICILAR SAHTE DURUŞMA BİLE DÜZENLEDİ

Bir hafta boyunca ciddi bir soruşturmasında olduğunu düşünen Tandon, işinden izin aldı, günlük hayatı ise kısıtlandı. Bu sürede kendisinin ve ailesinin banka hesaplarındaki 300 bin dolar yani yaklaşık 11 milyon TL'lik parayı dolandırıcılara kaptırdı. Ayrıca bu süreçte hayatı ve işiyle ilgili 700'den fazla soruya cevap verdiğini söyleyen Tandon, sahte bir duruşma düzenlendiğini de anlattı.

Dolandırıcıların talep ettiği 'dijital kefalet' üzerine tüm birikimlerini kaybeden Tandon, 1 haftanın ardından şüpheleri üzerine polise başına gelenleri anlattı. Tandon'un şikayeti üzerine 18 kişi tutuklandı. Fakat Tandon parasının sadece 1.2 milyon TL'sine kavuşabildi.

'DİJİTAL TUTUKLAMA' DOLANDIRICILIĞI

'Dijital tutuklama' adı altında daha önce birçok kişinin de dolandırıldığı ortaya çıktı. Yetkililere göre dolandırıcılıkların yüzde 40'ından fazlası Myanmar​, Kamboçya ve Laos'a kadar uzanıyor.

''Dijital tutuklama'' dolandırıcılarının, görüntülü aramalarda kolluk kuvvetlerini taklit ederek kurbanları sahte suçlamalardan tutuklanmakla tehdit ettiği ve büyük miktarlarda para transfer etmeleri için baskı yaptığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi geçen ay yaptığı aylık radyo konuşmasında konuyla ilgili şu uyarıda bulundu:

''Böyle bir çağrı aldığınızda korkmayın. Hiçbir soruşturma kurumu bir telefon görüşmesi ya da görüntülü arama yoluyla böyle bir sorgulama yapmaz.''