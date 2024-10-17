Dikkat! Başınıza ölü ya da yaralı kuş düşebilir, yetkililer 'dokunmayın' uyarısında bulundu

17 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:10

Avustralya sahilleri için yetkililer uyarı geçti. Halka sahillerden bir süre uzak durmaları gerektiğini söyleyen yetkililer aksi durumda kafalarına ölü ya da yaralı kuş düşebileceğini bildirdi.

Yılın bu zamanlarında fırtına kuşlarının göç vakti olduğu için Avustralya​'da halk uyarıldı. Sahilleri dolduran ölü ya da yaralı kuşlar hakkında açıklama yapan yetkililer, Byron Bay'deki Belongil Plajı'nda kumda cansız yatan bir avuç fırtına kuşuna dair gelen ihbarların ardından harekete geçti.

KUŞLAR YORULDUKLARI İÇİN ÖLÜYORLAR

Genellikle Alaska ve Kuzey Asya'dan gelen kuşların uzun yolculuğu aşırı yorulmalarına neden oluyor. Göç zamanında bu durumun alışıldık olduğunu dile getiren Deniz Kuşu ve Kaplumbağa Kurtarma Genel Müdürü Steve Whalen, "Her yıl bu kuşların kurtarılması için çok sayıda çağrı alıyoruz. Çok yorgunlar ve zayıflamış durumdalar ve bu yüzden kelimenin tam anlamıyla gökyüzünden düşüyorlar." dedi.

KUŞ GRİBİ TEHDİDİ

Yetkililer, son zamanlarda Asya, Kuzey Amerika, Avrupa'da yaygın olan kuş grini konusunda da uyardı. Sahilde ölü ya da yaralı bulunan bu kuşların bu bölgelerden geldiği belirtildi:

"Eğer fırtına kuşlarını görürseniz lütfen onlara dokunmayın ve evcil hayvanlarınızı yanlarına yaklaştırmayın!"

Uzman bir kuşun sadece bakarak enfekte olup olmadığını "tespit etmenin çok zor" olduğunu, bu yüzden sıklıkla test yapılması gerektiğini bildirdi. Bu yüzden halka onlara dokunmamaları ve yardım için uzman kişileri aramaları konusunda uyarıda bulundu.