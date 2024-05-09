Dinlenmek için uçağın kabin bagajını seçti görenler hayret etti

09 May 2024 17:15 - Güncelleme : 09 May 2024 17:26

Son zamanların en çok kullanılan sosyal medya platformu TikTok'ta yayılan bir video görenleri şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada viral haline gelen videoda, bir kadının uçağın kabin bagajına uzanıp, uyuduğu görüldü. O anları, uçağın diğer yolcuları çekti.

SOSYAL MEDYA BU VİDEOYU TARTIŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine yorum yapan bazı kullanıcılar, kabin ekibinin uzun uçuşlarda aynı taktiği kullandığını öne sürdü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise kadının oraya nasıl çıktığını sorguladı. Görüntüleri tiye alanlardan biri ise "Southwest kendi koltuğunuzu seçmenize izin veriyor." yorumunu yaptı.