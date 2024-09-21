Diş ağrılarına bir garip çözüm! Gizli adanın 'şifalı' taşına çivi çakan iyileşiyor

21 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 16:12

Diş ağrısı veya ağızla ilgili rahatsızlıkları olanın "Diş Taşı"nı ziyaret ederek iyileştiği ileri sürüldü. İskoçya'da küçük bir ada köyünde bulunan "şifalı" diş taşının sizi iyileştirmesi için ise yapmanız gereken ona bir çivi çakmak...

İskoçya​'nın Inner Hebrides bölgesindeki az bilinen bir ada köyü, diş ağrısını iyileştirdiği söylenen 'şifalı' bir taşa ev sahipliği yapıyor. Alışılmışın dışında bir yer arayan gezginler, bir ada köyünün huzur ve hastalıklarını iyileştirdiğine inanılan İskoçya'daki İç Hebrides'e gidiyor.

Küçük bir yerleşim yeri olan Port Charlotte, gizli bir mücevher kasabadır. Yerel Islay adası web sitesinde “en iyi korunmuş ve en çekici köy” olarak tanımlanmaktadır ve beyaz badanalı evlerden oluşan teraslara sahiptir.

ONA BİR ÇİVİ ÇAKIN

Başlangıçta 1828 yılında inşa edildiğinde adada bulunan bir fabrikanın işçilerini barındırmak üzere tasarlanmıştı. Ancak İskoçya ulusal gazetesi Daily Record, diş ağrınızı garip ve şifalı olduğu ileri sürülen "Diş Taşı"nı ziyaret ederek tedavi edilebileceğini bildiriyor.

Köyün hemen dışında bulunan bu taşın uzun zamandır ağızla ilgili rahatsızlıkları tedavi ettiğine inanılıyor. Tek yapmanız gereken taşa bir çivi çakmak.