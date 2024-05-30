Dışişleri Bakanı Fidan Prag'a gidiyor! NATO'dan kritik zirve
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 May 2024 06:19 - Güncelleme : 30 May 2024 06:32
NATO Dışişleri Bakanları, gayriresmi formattaki toplantıda Çekya'nın başkenti Prag'da toplanacak. Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere bugün Çekya'nın Prag’da olacak.
Kritik toplantıda, 9-11 Temmuz tarihleri arasında ABD'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık başlıkları gündeme gelecek. Caydırıcılık ve savunma başta olmak üzere çok sayıda konunun toplantıda ele alınması öngörülüyor.
TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİNİ AKTARACAK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya, terörle mücadele ve savunma sanayii ana gündem başlıkları ile katılması bekleniyor. Bakan Fidan, NATO'nun caydırıcılığı temelinde, Türkiye'nin beklentilerini müttefiklere aktaracak.
Hakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.
Kaynak: tgrthaber.com