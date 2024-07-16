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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın siyasi lideri Heniyye ile görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2024 23:27 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 23:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas&#039;ın siyasi lideri Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki son durumu Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle görüştü.

Türkiye'nin İsrail ablukası altındaki Gazze için temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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