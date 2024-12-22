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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de HTŞ lideri Ahmed El-Şara (Culani) ile görüştü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:29

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimini deviren Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Ahmed el-Şara ile Hakan Fidan bir araya geldi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından yeni hükümet için adımlar atılırken kritik bir görüşme gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti, yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ı, el-Şara karşıladı. Görüşmeden ilk görüntüler geldi. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de HTŞ lideri Ahmed El-Şara (Culani) ile görüştü - 1. Resim

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de HTŞ lideri Ahmed El-Şara (Culani) ile görüştü - 2. Resim

Şam'da bir araya gelen Ahmed el-Şara ve Hakan Fidan'ın masasında; bölgeden, ABD ve Esad destekli PKK/YPG terör örgütlerinin tasfiye edilmesi var. Ayrıca Suriye'nin yeniden yapılanması ve kalkındırılması için yapılması gerekenler görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de HTŞ lideri Ahmed El-Şara (Culani) ile görüştü - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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