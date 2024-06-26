Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO'ya çağrı: Terör konusunda daha fazla adım atılmalı

26 Haziran 2024 16:47 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:10

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ve Romanyalı mevkidaşı Luminita Odobescu ile birlikte Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Fidan, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorksi ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, bir NATO müttefikinin diğerine uyguladığı yaptırımların askeri ittifakın özüne aykırı olduğunu ve terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda tüm NATO müttefiklerinin azami dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

Fidan ayrıca İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen ülkelerin "çok geç olmadan tutumlarını gözden geçirmelerini" istedi.

NATO ZİRVESİNE HAZIRLIK

Üçlü toplantıda 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

Üç ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar da toplantının gündemlerinden olacak.

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının da masaya yatırılması öngörülüyor.