Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepki!

07 Eylül 2024 21:29 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 21:31

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, Katz’ın bu tür paylaşımlarla Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeye çalıştığını ve soykırım suçlarıyla anılan Netanyahu Hükümeti’nde bile itibarının olmadığını belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan sosyal medya paylaşımına sert bir yanıt verdi. Katz’ın sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

“ÜLKEMİZİ HEDEF ALIYOR”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir" ifadesine yer verildi.

“HERHANGİ BİR İTİBARI YOK”

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."