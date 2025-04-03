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 | Murat Makas

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Bakanlık sosyal medyadan ''İsrail, Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır.'' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 22:15

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in, Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde oynadığı “olumsuz rolden” endişe duyduğunu söyledi. Bazı İsrailli bakanlar Gazze'de katliam devam ederken yine Türkiye'yi hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanların Türkiye'ye yönelik açıklamalarına cevap verdi. Yazılı açıklamada, İsrailli bakanların beyanlarının provokatif olduğu belirtilirken, uluslararası toplumun İsrail'in giderek artan saldırganlığına engel olunması konusundaki sorumluluğu hatırlatıldı.

https://x.com/tc_disisleri/status/1907867914138513652?s=48

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ!

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
İsrailli Bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır.
Bölgemizin barış, istikrar ve refahı için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan’daki gelişmelerin neden İsrail’i rahatsız ettiği sorgulanmalıdır.
Suriye sahasında kendisine yönelen herhangi bir provokasyon veya saldırı bulunmamasına rağmen, İsrail’in dün gece (2 Nisan) birçok noktaya eş zamanlı olarak düzenlediği hava ve kara saldırılarının, İsrail’in çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmamaktadır.
İsrailli Bakanların, Türkiye’yi hedef alarak, Gazze’de işledikleri soykırımı, Filistin halkına karşı sürdürülen topyekûn savaşı, yerleşimci terörünü, Batı Şeria’yı ilhak niyetini, Suriye ve Lübnan’a saldırılarının arkasındaki yayılmacı emellerini gizlemeleri mümkün değildir.
Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve milli birliğine kast eden saldırılarıyla İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir. İsrail bölgede stratejik destabilizatör olarak hem kargaşaya neden olmakta hem terörü beslemektedir.
Dolayısıyla, tüm bölgede güvenliğin tesisi için İsrail öncelikle yayılmacı politikalarından vazgeçmeli, işgal ettiği topraklardan çekilmeli, Suriye’de istikrarın tesisine yönelik çabaları baltalamayı bırakmalıdır.
Uluslararası toplumun İsrail’in giderek artan fütursuz saldırganlığına engel olunması bağlamındaki sorumluluğunu üstlenmesi önem taşımaktadır.

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