Dışişleri: Solingen'deki saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmedi

24 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:02

Son dakika | Almanya Solingen'de bıçaklı katliam! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Almanya Solingen'de bıçaklı katliam! Ölü ve yaralılar var

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.

BAKANLIKTAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Solingen'deki saldırıya ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.