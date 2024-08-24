Dışişleri: Solingen'deki saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmedi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 12:00 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:02
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Solingen şehrindeki bıçaklı saldırıda hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı.
BAKANLIKTAN RAHATLATAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Solingen'deki saldırıya ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakanlığa ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre Almanya’nın Solingen şehrinde dün (23 Ağustos) yaşanan saldırıda hiçbir vatandaşımız zarar görmemiştir. Gelişmeler Düsseldorf Başkonsolosluğumuz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.
Kaynak: tgrthaber.com